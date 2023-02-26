Тимофеев Василий Савватиев
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.07.1871
Дата смерти17.10.1875
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1871
Отец: Тимофеев Савватий Иванов
Мать: Евгения Наумова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.10.1875
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.