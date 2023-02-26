Тимофеев Василий Савватиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Василий Савватиев

Тимофеев Василий Савватиев

avatar

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.07.1871

Дата смерти

17.10.1875

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1871

Отец: Тимофеев Савватий Иванов

Мать: Евгения Наумова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.10.1875
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close