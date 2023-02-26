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(Тимофеева) Ирина Саввина

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.04.1875

Дата смерти

08.06.1875

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1875

Отец: Тимофеев Савватий Иванов

Мать: Евгения Наумова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.06.1875
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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