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Пелагея Исидорова

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Место рождения

д.Старина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Исидор ст

Мать: Параскева Иосифова

д.Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1845

Муж: Пётр Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1848

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Пётр Яковлев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.02.1850

Муж: Иван Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1856

Сын: Максим Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Денисов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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