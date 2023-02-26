Пелагея Исидорова
Место рожденияд.Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Исидор ст
Мать: Параскева Иосифова
д.Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1845
Муж: Пётр Яковлев
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1848
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Пётр Яковлев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.02.1850
Муж: Иван Денисов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1856
Сын: Максим Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Денисов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно