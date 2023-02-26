Исидор ст
Место рожденияд.Пустошь - Лехонов Бор
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Анисим Семёнов
Мать: Агафия (Анна) Анисимова
д.Пустошь - Лехонов Бор
Бракосочетание
28.04.1806
Жена: Параскева Иосифова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ульяний Исидоров
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Пелагея Исидорова
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
д.Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно