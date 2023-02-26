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Исидор ст

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Место рождения

д.Пустошь - Лехонов Бор

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Анисим Семёнов

Мать: Агафия (Анна) Анисимова

д.Пустошь - Лехонов Бор
Бракосочетание
28.04.1806

Жена: Параскева Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ульяний Исидоров

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Пелагея Исидорова

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

д.Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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