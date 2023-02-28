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Параскева Иосифова

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

05.07.1848

Пол

Женский

Отец

До 1773 г.р.

Мать

До 1787 г.р.

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Иосиф Фомин

Мать: Марфа Артемова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.04.1806

Муж: Исидор ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ульяний Исидоров

Отец ребёнка: Исидор ст

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Пелагея Исидорова

Отец ребёнка: Исидор ст

д.Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.07.1848
д.Пустошь
Причина смерти: от холеры
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