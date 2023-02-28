Параскева Иосифова
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти05.07.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Иосиф Фомин
Мать: Марфа Артемова
Бракосочетание
28.04.1806
Муж: Исидор ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ульяний Исидоров
Отец ребёнка: Исидор ст
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Пелагея Исидорова
Отец ребёнка: Исидор ст
д.Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.07.1848
д.Пустошь
Причина смерти: от холеры