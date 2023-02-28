Иосиф Фомин
Место рождения
Дата рожденияДо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Архип Иосифов
Мать ребёнка: Марфа Артемова
Рождение
До 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1785
Дочь: Марфа Иосифова
Мать ребёнка: Марфа Артемова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Параскева Иосифова
Мать ребёнка: Марфа Артемова
Рождение ребёнка
19.02.1805
Дочь: Евдокия Иосифова
Мать ребёнка: Марфа Артемова
Смерть
Неизвестно