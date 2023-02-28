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Иосиф Фомин

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772

Сын: Архип Иосифов

Мать ребёнка: Марфа Артемова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
До 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1785

Дочь: Марфа Иосифова

Мать ребёнка: Марфа Артемова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Параскева Иосифова

Мать ребёнка: Марфа Артемова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1805

Дочь: Евдокия Иосифова

Мать ребёнка: Марфа Артемова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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