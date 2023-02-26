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Бодюлькова Елена Архипова

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Место рождения

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.05.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1845

Отец: Архип Андреев

Мать: Фёкла Денисова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1862

Дочь: Гликерия Филимонова

Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1862

Муж: Бодюльков Филимон Прохоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1863

Сын: Бодюльков Василий Филимонович

Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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