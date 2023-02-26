Бодюлькова Елена Архипова
Место рожденияд.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.05.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.05.1845
Отец: Архип Андреев
Мать: Фёкла Денисова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1862
Дочь: Гликерия Филимонова
Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров
Бракосочетание
05.11.1862
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1863
Сын: Бодюльков Василий Филимонович
Отец ребёнка: Бодюльков Филимон Прохоров
Смерть
Неизвестно