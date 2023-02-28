Алексей Данилов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти21.11.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.08.1848
Жена: Ирина (Алексеева)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.03.1850
Сын: Алексей Алексеев
Мать ребёнка: Ирина (Алексеева)
Рождение ребёнка
19.08.1852
Дочь: Наталия Алексеева
Мать ребёнка: Ирина (Алексеева)
Рождение ребёнка
21.06.1855
Сын: Евсевий Алексеев
Мать ребёнка: Ирина (Алексеева)
Рождение ребёнка
12.11.1858
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Ирина (Алексеева)
Рождение ребёнка
12.11.1858
Сын: Иоанн Алексеев
Мать ребёнка: Ирина (Алексеева)
Рождение ребёнка
21.05.1860
Дочь: Ефросиния Алексеева
Мать ребёнка: Ирина (Алексеева)
Бракосочетание
28.01.1879
Жена: Анна Потапова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Столярова Федора Алексеева
Мать ребёнка: Ирина (Алексеева)
Рождение ребёнка
26.07.1880
Дочь: Параскева Алексеева
Мать ребёнка: Анна Потапова
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: Васса Алексеева
Мать ребёнка: Ирина (Алексеева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Потапова
Смерть
21.11.1890