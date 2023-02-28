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Алексей Данилов

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Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

21.11.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Даниил

Мать: ?

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.08.1848

Жена: Ирина (Алексеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.03.1850

Сын: Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Ирина (Алексеева)

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1852

Дочь: Наталия Алексеева

Мать ребёнка: Ирина (Алексеева)

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1855

Сын: Евсевий Алексеев

Мать ребёнка: Ирина (Алексеева)

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1858

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Ирина (Алексеева)

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1858

Сын: Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: Ирина (Алексеева)

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1860

Дочь: Ефросиния Алексеева

Мать ребёнка: Ирина (Алексеева)

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1879

Жена: Анна Потапова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Столярова Федора Алексеева

Мать ребёнка: Ирина (Алексеева)

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1880

Дочь: Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Анна Потапова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: Васса Алексеева

Мать ребёнка: Ирина (Алексеева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Потапова

Смерть
21.11.1890
Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
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