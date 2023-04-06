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Анна Потапова

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.09.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1839

Отец: Потапий (Дометиев)

Мать: София (Феодосия) (Сусанова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1856

Муж: Анисим Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1858

Сын: Андрей Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Дмитриев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1860

Сын: Иван Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Дмитриев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Александр Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Дмитриев

Рождение ребёнка
25.11.1871

Дочь: Екатерина Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Дмитриев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1874

Дочь: Елена Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Дмитриев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1876

Дочь: Ольга Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Дмитриев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1879

Муж: Алексей Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.07.1880

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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