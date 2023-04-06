Анна Потапова
Место рождения
Дата рождения08.09.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1839
Отец: Потапий (Дометиев)
Бракосочетание
04.11.1856
Муж: Анисим Дмитриев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1858
Сын: Андрей Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Дмитриев
Рождение ребёнка
28.08.1860
Сын: Иван Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Дмитриев
Рождение ребёнка
1870
Сын: Александр Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Дмитриев
Рождение ребёнка
25.11.1871
Дочь: Екатерина Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Дмитриев
Рождение ребёнка
18.05.1874
Дочь: Елена Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Дмитриев
Рождение ребёнка
07.07.1876
Дочь: Ольга Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Дмитриев
Бракосочетание
28.01.1879
Муж: Алексей Данилов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.07.1880
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим Дмитриев
Смерть
Неизвестно