Потапий (Дометиев)
Место рождения
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.03.1831
Сын: Герасим Потапов
Мать ребёнка: София (Феодосия) (Сусанова)
Рождение ребёнка
28.06.1832
Сын: Пётр Потапов
Мать ребёнка: София (Феодосия) (Сусанова)
Рождение ребёнка
11.09.1833
Сын: Михаил ст
Мать ребёнка: София (Феодосия) (Сусанова)
Рождение ребёнка
16.10.1837
Сын: Нестор Потапов
Мать ребёнка: София (Феодосия) (Сусанова)
Рождение ребёнка
1837
Сын: Азарий Потапов
Мать ребёнка: София (Феодосия) (Сусанова)
Рождение ребёнка
08.09.1839
Дочь: Анна Потапова
Мать ребёнка: София (Феодосия) (Сусанова)
Рождение ребёнка
20.06.1842
Дочь: Агрипина Потапова
Мать ребёнка: София (Феодосия) (Сусанова)
Рождение ребёнка
14.01.1845
Сын: Павел Потапов
Мать ребёнка: София (Феодосия) (Сусанова)
Рождение ребёнка
12.01.1847
Сын: Михаил Потапов
Мать ребёнка: София (Феодосия) (Сусанова)
Рождение ребёнка
19.11.1849
Дочь: Екатерина Потапова
Мать ребёнка: София (Феодосия) (Сусанова)
Рождение ребёнка
11.06.1854
Сын: Тимофей Потапов
Мать ребёнка: София (Феодосия) (Сусанова)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно