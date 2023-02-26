София (Феодосия) (Сусанова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.03.1831
Сын: Герасим Потапов
Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)
Рождение ребёнка
28.06.1832
Сын: Пётр Потапов
Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)
Рождение ребёнка
11.09.1833
Сын: Михаил ст
Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)
Рождение ребёнка
16.10.1837
Сын: Нестор Потапов
Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)
Рождение ребёнка
1837
Сын: Азарий Потапов
Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)
Рождение ребёнка
08.09.1839
Дочь: Анна Потапова
Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)
Рождение ребёнка
20.06.1842
Дочь: Агрипина Потапова
Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)
Рождение ребёнка
14.01.1845
Сын: Павел Потапов
Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)
Рождение ребёнка
12.01.1847
Сын: Михаил Потапов
Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)
Рождение ребёнка
19.11.1849
Дочь: Екатерина Потапова
Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)
Рождение ребёнка
11.06.1854
Сын: Тимофей Потапов
Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потапий (Дометиев)
Смерть
Неизвестно