София (Феодосия) (Сусанова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София (Феодосия) (Сусанова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
07.03.1831

Сын: Герасим Потапов

Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1832

Сын: Пётр Потапов

Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1833

Сын: Михаил ст

Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.10.1837

Сын: Нестор Потапов

Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Азарий Потапов

Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)

Рождение ребёнка
08.09.1839

Дочь: Анна Потапова

Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1842

Дочь: Агрипина Потапова

Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1845

Сын: Павел Потапов

Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1847

Сын: Михаил Потапов

Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.11.1849

Дочь: Екатерина Потапова

Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1854

Сын: Тимофей Потапов

Отец ребёнка: Потапий (Дометиев)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапий (Дометиев)

Смерть
Неизвестно
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