Наталия (Никитина)
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Никита (Николаев)
Мать: Дария (Агапиева)
Бракосочетание
20.10.1840
Муж: Иван Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.11.1842
Сын: Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
11.08.1845
Сын: Максим Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
25.11.1846
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
16.12.1848
Дочь: Анастасия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
16.12.1850
Дочь: Ульяния Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
25.07.1853
Дочь: Параскева Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
14.03.1855
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
24.03.1857
Сын: Гавриил Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
11.07.1859
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
21.02.1861
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
13.08.1864
Сын: Георгий Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Смерть
Неизвестно