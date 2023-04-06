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Наталия (Никитина)

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Никита (Николаев)

Мать: Дария (Агапиева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.10.1840

Муж: Иван Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.11.1842

Сын: Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1845

Сын: Максим Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1846

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1848

Дочь: Анастасия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1850

Дочь: Ульяния Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1853

Дочь: Параскева Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1855

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1857

Сын: Гавриил Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1859

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1861

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1864

Сын: Георгий Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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