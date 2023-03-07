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Евдокия Иванова

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

21.02.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1861

Отец: Иван Андреев

Мать: Наталия (Никитина)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.10.1877

Муж: Иван Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.12.1879

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1882

Сын: Михаил Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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