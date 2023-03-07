Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения21.02.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1861
Отец: Иван Андреев
Мать: Наталия (Никитина)
Бракосочетание
23.10.1877
Муж: Иван Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.12.1879
Сын: Стефан Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
11.07.1882
Сын: Михаил Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно