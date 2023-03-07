Стефан Иванов
Место рождения
Дата рождения22.12.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1879
Отец: Иван Яковлев
Мать: Евдокия Иванова
Бракосочетание
25.01.1898
Жена: Агрипина Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1899
Сын: Александр Стефанов
Мать ребёнка: Агрипина Андреева
Рождение ребёнка
22.08.1902
Дочь: Наталия Стефанова
Мать ребёнка: Агрипина Андреева
Рождение ребёнка
27.09.1903
Сын: Иоанн Стефанов
Мать ребёнка: Агрипина Андреева
Рождение ребёнка
03.11.1904
Сын: Григорий Стефанов
Мать ребёнка: Агрипина Андреева
Рождение ребёнка
21.10.1907
Сын: Константин Стефанов
Мать ребёнка: Агрипина Андреева
Рождение ребёнка
01.08.1910
Дочь: Евдокия Стефанова
Мать ребёнка: Агрипина Андреева
Рождение ребёнка
27.02.1912
Дочь: Анастасия Стефанова
Мать ребёнка: Агрипина Андреева
Рождение ребёнка
17.04.1913
Дочь: Александра Стефанова
Мать ребёнка: Агрипина Андреева
Рождение ребёнка
10.06.1914
Сын: Пётр Стефанов
Мать ребёнка: Агрипина Андреева
Рождение ребёнка
31.08.1915
Сын: Семён Стефанов
Мать ребёнка: Агрипина Андреева
Смерть
Неизвестно