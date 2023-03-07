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Иван Яковлев

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1859

Дата смерти

17.05.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Рыбаков Яков Ефимов

Мать: Рыбакова Евдокия Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.10.1877

Жена: Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.12.1879

Сын: Стефан Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
17.05.1882
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1882

Сын: Михаил Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
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