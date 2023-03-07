Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти17.05.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Рыбаков Яков Ефимов
Мать: Рыбакова Евдокия Иванова
Бракосочетание
23.10.1877
Жена: Евдокия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.12.1879
Сын: Стефан Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
17.05.1882
Рождение ребёнка
11.07.1882
Сын: Михаил Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова