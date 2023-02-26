Агрипина Андреева
Место рождения
Дата рождения20.06.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1877
Отец: Андрей Трофимов
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
25.01.1898
Муж: Стефан Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1899
Сын: Александр Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
22.08.1902
Дочь: Наталия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
27.09.1903
Сын: Иоанн Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
03.11.1904
Сын: Григорий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
21.10.1907
Сын: Константин Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
01.08.1910
Дочь: Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
27.02.1912
Дочь: Анастасия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
17.04.1913
Дочь: Александра Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
10.06.1914
Сын: Пётр Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
31.08.1915
Сын: Семён Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Смерть
Неизвестно