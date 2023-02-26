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Агрипина Андреева

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.06.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1877

Отец: Андрей Трофимов

Мать: Анна Иванова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.01.1898

Муж: Стефан Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1899

Сын: Александр Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1902

Дочь: Наталия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1903

Сын: Иоанн Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1904

Сын: Григорий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1907

Сын: Константин Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1910

Дочь: Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1912

Дочь: Анастасия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.04.1913

Дочь: Александра Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1914

Сын: Пётр Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1915

Сын: Семён Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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