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Анна Михайлова

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Место рождения

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.12.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1815 г.р.

Мать

До 1816 г.р.

Муж

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
04.12.1834

Отец: Михаил Стефанов

Мать: Устиния Евдокимова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1852

Муж: Григорий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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