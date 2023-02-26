Анна Михайлова
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.12.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1834
Отец: Михаил Стефанов
Мать: Устиния Евдокимова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1852
Муж: Григорий Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно