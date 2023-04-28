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Карпенков Иван Андреев

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.08.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1884

Отец: Андрей Михайлов

Мать: Параскева Феофилактова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1903

Жена: Карпенко София Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1904

Дочь: Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Карпенко София Леонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1905

Сын: Карпенко Андрей Иоаннов

Мать ребёнка: Карпенко София Леонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1907

Дочь: Стучинина Елена Ивановна

Мать ребёнка: Карпенко София Леонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1910

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Карпенко София Леонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1912

Дочь: Васильева Параскева Иванова

Мать ребёнка: Карпенко София Леонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1915

Сын: Карпенко Иван Иванов

Мать ребёнка: Карпенко София Леонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1916

Сын: Карпенко Антоний Иванов

Мать ребёнка: Карпенко София Леонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1917
15-й гренадерский Тифлисский полк рядовой
Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпенко София Леонова

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпенко София Леонова

д. Максимово, Демидовский р-н, Псковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпенко София Леонова

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