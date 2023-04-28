Карпенков Иван Андреев
Место рождения
Дата рождения30.08.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1884
Отец: Андрей Михайлов
Мать: Параскева Феофилактова
Бракосочетание
31.01.1903
Жена: Карпенко София Леонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1904
Дочь: Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Карпенко София Леонова
Рождение ребёнка
27.10.1905
Мать ребёнка: Карпенко София Леонова
Рождение ребёнка
22.05.1907
Дочь: Стучинина Елена Ивановна
Мать ребёнка: Карпенко София Леонова
Рождение ребёнка
06.02.1910
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Карпенко София Леонова
Рождение ребёнка
26.10.1912
Дочь: Васильева Параскева Иванова
Мать ребёнка: Карпенко София Леонова
Рождение ребёнка
20.06.1915
Сын: Карпенко Иван Иванов
Мать ребёнка: Карпенко София Леонова
Рождение ребёнка
20.06.1916
Мать ребёнка: Карпенко София Леонова
Военная служба
1917
15-й гренадерский Тифлисский полк рядовой
Рождение ребёнка
Около 1923
Рождение ребёнка
1927
д. Максимово, Демидовский р-н, Псковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно