Васильева (Карпенко) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Карпенко) Параскева Иванова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.10.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1912

Отец: Карпенков Иван Андреев

Мать: Карпенко София Леонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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