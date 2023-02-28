Карпенко (Самсонова) София Леонова
Место рождения
Дата рождения17.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1885
Отец: Леон Самсонов
Бракосочетание
31.01.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1904
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Карпенков Иван Андреев
Рождение ребёнка
27.10.1905
Отец ребёнка: Карпенков Иван Андреев
Рождение ребёнка
22.05.1907
Дочь: Стучинина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Карпенков Иван Андреев
Рождение ребёнка
06.02.1910
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Карпенков Иван Андреев
Рождение ребёнка
26.10.1912
Дочь: Васильева Параскева Иванова
Отец ребёнка: Карпенков Иван Андреев
Рождение ребёнка
20.06.1915
Сын: Карпенко Иван Иванов
Отец ребёнка: Карпенков Иван Андреев
Рождение ребёнка
20.06.1916
Отец ребёнка: Карпенков Иван Андреев
Рождение ребёнка
Около 1923
Рождение ребёнка
1927
д. Максимово, Демидовский р-н, Псковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно