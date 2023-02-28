Карпенко (Самсонова) София Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Самсонова) София Леонова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1885

Отец: Леон Самсонов

Мать: Самсонова Матрона Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1903

Муж: Карпенков Иван Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1904

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Карпенков Иван Андреев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1905

Сын: Карпенко Андрей Иоаннов

Отец ребёнка: Карпенков Иван Андреев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1907

Дочь: Стучинина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Карпенков Иван Андреев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1910

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Карпенков Иван Андреев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1912

Дочь: Васильева Параскева Иванова

Отец ребёнка: Карпенков Иван Андреев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1915

Сын: Карпенко Иван Иванов

Отец ребёнка: Карпенков Иван Андреев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1916

Сын: Карпенко Антоний Иванов

Отец ребёнка: Карпенков Иван Андреев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпенков Иван Андреев

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпенков Иван Андреев

д. Максимово, Демидовский р-н, Псковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпенков Иван Андреев

Смерть
Неизвестно
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