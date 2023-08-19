Стучинина (Карпенко) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.05.1907
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1907
Отец: Карпенков Иван Андреев
Мать: Карпенко София Леонова
Бракосочетание
Между 1923 и 1926
Рождение ребёнка
Между 1925 и 1926
Сын: Стучинин Эдуард Данилович
Отец ребёнка: Стучинин Даниил Тимофеев
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Голенкина Лидия Даниловна
Отец ребёнка: Стучинин Даниил Тимофеев
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стучинин Даниил Тимофеев
Рождение ребёнка
17.09.1937
Дочь: Есликова Евгения
Отец ребёнка: Стучинин Даниил Тимофеев
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Максимово
Рождение ребёнка
25.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стучинин Даниил Тимофеев
Смерть
1959
Похороны
Неизвестно
с. Алтун, Новоржевского р-на, Псковской обл.