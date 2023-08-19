Стучинина (Карпенко) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стучинина (Карпенко) Елена Ивановна

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.05.1907

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1893 г.р.

Дети

Между 1925 и 1926 г.р.
1926 г.р.
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1937 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1907

Отец: Карпенков Иван Андреев

Мать: Карпенко София Леонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Между 1923 и 1926

Муж: Стучинин Даниил Тимофеев

Рождение ребёнка
Между 1925 и 1926

Сын: Стучинин Эдуард Данилович

Отец ребёнка: Стучинин Даниил Тимофеев

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Голенкина Лидия Даниловна

Отец ребёнка: Стучинин Даниил Тимофеев

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стучинин Даниил Тимофеев

Рождение ребёнка
17.09.1937

Дочь: Есликова Евгения

Отец ребёнка: Стучинин Даниил Тимофеев

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Максимово
Рождение ребёнка
25.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стучинин Даниил Тимофеев

Смерть
1959
Похороны
Неизвестно
с. Алтун, Новоржевского р-на, Псковской обл.