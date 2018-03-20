Есликова (Стучинина) Евгения
Место рожденияСмоленская обл., Демидовский р-н, д. Максимово
Дата рождения17.09.1937
Дата смерти20.03.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1937
Отец: Стучинин Даниил Тимофеев
Мать: Стучинина Елена Ивановна
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Максимово
Рождение ребёнка
26.09.1962
г. Орша, Витебской обл., Белоруссия
Рождение ребёнка
02.06.1964
с. Алтун
Рождение ребёнка
04.08.1967
г. Орша, Витебской обл., Белоруссия
Рождение ребёнка
18.12.1971
г. Орша, Витебской обл., Белоруссия
Смерть
20.03.2018