Есликова (Стучинина) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есликова (Стучинина) Евгения

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Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Максимово

Дата рождения

17.09.1937

Дата смерти

20.03.2018

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1937

Отец: Стучинин Даниил Тимофеев

Мать: Стучинина Елена Ивановна

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Максимово
Рождение ребёнка
26.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есликов Владимир

г. Орша, Витебской обл., Белоруссия
Рождение ребёнка
02.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есликов Владимир

с. Алтун
Рождение ребёнка
04.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есликов Владимир

г. Орша, Витебской обл., Белоруссия
Рождение ребёнка
18.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есликов Владимир

г. Орша, Витебской обл., Белоруссия
Смерть
20.03.2018
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