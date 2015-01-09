Есликов Владимир
Место рожденияд.Добрынь, Дубровенского р-на, Витебской обл.
Дата рождения16.01.1935
Дата смерти09.01.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1935
д.Добрынь, Дубровенского р-на, Витебской обл.
Рождение ребёнка
26.09.1962
г. Орша, Витебской обл., Белоруссия
Рождение ребёнка
02.06.1964
с. Алтун
Рождение ребёнка
04.08.1967
г. Орша, Витебской обл., Белоруссия
Рождение ребёнка
18.12.1971
г. Орша, Витебской обл., Белоруссия
Смерть
09.01.2015
г.п. Россоны,Витебской обл.