Есликов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есликов Владимир

Место рождения

д.Добрынь, Дубровенского р-на, Витебской обл.

Дата рождения

16.01.1935

Дата смерти

09.01.2015

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1935

Отец: Есликов Никита Тимофеевич

Мать: Есликова Прасковья Елисеевна

д.Добрынь, Дубровенского р-на, Витебской обл.
Рождение ребёнка
26.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есликова Евгения

г. Орша, Витебской обл., Белоруссия
Рождение ребёнка
02.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есликова Евгения

с. Алтун
Рождение ребёнка
04.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есликова Евгения

г. Орша, Витебской обл., Белоруссия
Рождение ребёнка
18.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есликова Евгения

г. Орша, Витебской обл., Белоруссия
Смерть
09.01.2015
г.п. Россоны,Витебской обл.
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