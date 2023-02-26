Есликова (Романович) Прасковья Елисеевна
Место рожденияДубровенский р-н, Оршанского уезда
Дата рождения19.08.1893
Дата смерти19.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1893
Отец: Романович Елисей
Мать: Ирина
Дубровенский р-н, Оршанского уезда
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
05.12.1928
Сын: Есликов Николай
Отец ребёнка: Есликов Никита Тимофеевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Есликов Ким
Отец ребёнка: Есликов Никита Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.01.1935
Сын: Есликов Владимир
Отец ребёнка: Есликов Никита Тимофеевич
д.Добрынь, Дубровенского р-на, Витебской обл.
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Смерть
19.07.1989
д.Добрынь, Дубровенского р-на, Витебской обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость