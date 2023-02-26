Есликова (Романович) Прасковья Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есликова (Романович) Прасковья Елисеевна

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Место рождения

Дубровенский р-н, Оршанского уезда

Дата рождения

19.08.1893

Дата смерти

19.07.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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1928 г.р.
1932 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1893

Отец: Романович Елисей

Мать: Ирина

Дубровенский р-н, Оршанского уезда
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есликов Никита Тимофеевич

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есликов Никита Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.12.1928

Сын: Есликов Николай

Отец ребёнка: Есликов Никита Тимофеевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Есликов Ким

Отец ребёнка: Есликов Никита Тимофеевич

Рождение ребёнка
16.01.1935

Сын: Есликов Владимир

Отец ребёнка: Есликов Никита Тимофеевич

д.Добрынь, Дубровенского р-на, Витебской обл.
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есликов Никита Тимофеевич

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есликов Никита Тимофеевич

Смерть
19.07.1989
д.Добрынь, Дубровенского р-на, Витебской обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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