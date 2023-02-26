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Есликов Ким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Есликов Никита Тимофеевич

Мать: Есликова Прасковья Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1996
Пыталово
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