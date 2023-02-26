Есликов Никита Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1894
Дата смерти23.11.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
05.12.1928
Сын: Есликов Николай
Мать ребёнка: Есликова Прасковья Елисеевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Есликов Ким
Мать ребёнка: Есликова Прасковья Елисеевна
Рождение ребёнка
16.01.1935
Сын: Есликов Владимир
Мать ребёнка: Есликова Прасковья Елисеевна
д.Добрынь, Дубровенского р-на, Витебской обл.
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Смерть
23.11.1944