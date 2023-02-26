Есликов Никита Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есликов Никита Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1894

Дата смерти

23.11.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1928 г.р.
1932 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есликова Прасковья Елисеевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есликова Прасковья Елисеевна

Рождение ребёнка
05.12.1928

Сын: Есликов Николай

Мать ребёнка: Есликова Прасковья Елисеевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Есликов Ким

Мать ребёнка: Есликова Прасковья Елисеевна

Рождение ребёнка
16.01.1935

Сын: Есликов Владимир

Мать ребёнка: Есликова Прасковья Елисеевна

д.Добрынь, Дубровенского р-на, Витебской обл.
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есликова Прасковья Елисеевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есликова Прасковья Елисеевна

Смерть
23.11.1944
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