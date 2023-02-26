Есликов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1928
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1928
Рождение ребёнка
11.02.1956
Сын: Есликов Владимир
Мать ребёнка: Есликова Вера
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Есликова Вера
Рождение ребёнка
16.08.1962
Сын: Есликов Леонид
Мать ребёнка: Есликова Вера
Смерть
2007