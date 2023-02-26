Есликов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есликов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1928

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1928

Отец: Есликов Никита Тимофеевич

Мать: Есликова Прасковья Елисеевна

Рождение ребёнка
11.02.1956

Сын: Есликов Владимир

Мать ребёнка: Есликова Вера

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есликова Вера

Рождение ребёнка
16.08.1962

Сын: Есликов Леонид

Мать ребёнка: Есликова Вера

Смерть
2007
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