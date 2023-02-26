Есликова (Шмелева) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есликова (Шмелева) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1956

Сын: Есликов Владимир

Отец ребёнка: Есликов Николай

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есликов Николай

Рождение ребёнка
16.08.1962

Сын: Есликов Леонид

Отец ребёнка: Есликов Николай

Смерть
2019
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