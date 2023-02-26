Есликова (Шмелева) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1956
Сын: Есликов Владимир
Отец ребёнка: Есликов Николай
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Есликов Николай
Рождение ребёнка
16.08.1962
Сын: Есликов Леонид
Отец ребёнка: Есликов Николай
Смерть
2019