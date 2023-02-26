Романович Елисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романович Елисей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

1893 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.08.1893

Дочь: Есликова Прасковья Елисеевна

Мать ребёнка: Ирина

Дубровенский р-н, Оршанского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

Смерть
Неизвестно
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