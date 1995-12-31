Голенкина (Стучинина) Лидия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти31.12.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Стучинин Даниил Тимофеев
Мать: Стучинина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
11.09.1953
Сын: Голенкин Николай
Отец ребёнка: Голенкин Сергей
с. Алтун
Рождение ребёнка
16.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голенкин Сергей
с. Алтун
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голенкин Сергей
Смерть
31.12.1995
ПГТ Пушкинские Горы