Голенкина (Стучинина) Лидия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенкина (Стучинина) Лидия Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

31.12.1995

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Стучинин Даниил Тимофеев

Мать: Стучинина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1953

Сын: Голенкин Николай

Отец ребёнка: Голенкин Сергей

с. Алтун
Рождение ребёнка
16.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голенкин Сергей

с. Алтун
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голенкин Сергей

Смерть
31.12.1995
ПГТ Пушкинские Горы
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