Голенкин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенкин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Голенкин Николай Иванович

Мать: Голенкина Параскева Дмитровна

Рождение ребёнка
11.09.1953

Сын: Голенкин Николай

Мать ребёнка: Голенкина Лидия Даниловна

с. Алтун
Рождение ребёнка
16.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голенкина Лидия Даниловна

с. Алтун
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голенкина Лидия Даниловна

Смерть
1981
г.п. Пушкинские Горы
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