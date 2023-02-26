Голенкин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
11.09.1953
Сын: Голенкин Николай
Мать ребёнка: Голенкина Лидия Даниловна
с. Алтун
Рождение ребёнка
16.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голенкина Лидия Даниловна
с. Алтун
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981
г.п. Пушкинские Горы