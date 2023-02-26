Самсонова Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамсонова Матрона Иванова

Самсонова Матрона Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1871

Сын: Самсонов Игнатий Леонов

Отец ребёнка: Леон Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Евдокия Леонова

Отец ребёнка: Леон Самсонов

Рождение ребёнка
29.09.1873

Сын: Самсонов Григорий Леонов

Отец ребёнка: Леон Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1876

Дочь: Мария Леонтиева

Отец ребёнка: Леон Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1879

Дочь: Параскева Леонова

Отец ребёнка: Леон Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1881

Сын: Самсонов Иван Леонов

Отец ребёнка: Леон Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.08.1883

Дочь: Марфа Леонова

Отец ребёнка: Леон Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1885

Дочь: Карпенко София Леонова

Отец ребёнка: Леон Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1887

Сын: Самсонов Александр Леонович

Отец ребёнка: Леон Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Варвара Леонтиева

Отец ребёнка: Леон Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1892

Сын: Самсонов Прокопий Леонов

Отец ребёнка: Леон Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1894

Дочь: Агрипина Леонова

Отец ребёнка: Леон Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Павлючкова Агрипина Леонова

Отец ребёнка: Леон Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1896

Сын: Самсонов (самсоненков) Пётр Леонов

Отец ребёнка: Леон Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леон Самсонов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close