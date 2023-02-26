Самсонова Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1871
Отец ребёнка: Леон Самсонов
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Евдокия Леонова
Отец ребёнка: Леон Самсонов
Рождение ребёнка
29.09.1873
Отец ребёнка: Леон Самсонов
Рождение ребёнка
14.07.1876
Дочь: Мария Леонтиева
Отец ребёнка: Леон Самсонов
Рождение ребёнка
14.07.1879
Дочь: Параскева Леонова
Отец ребёнка: Леон Самсонов
Рождение ребёнка
18.10.1881
Сын: Самсонов Иван Леонов
Отец ребёнка: Леон Самсонов
Рождение ребёнка
27.08.1883
Дочь: Марфа Леонова
Отец ребёнка: Леон Самсонов
Рождение ребёнка
17.09.1885
Дочь: Карпенко София Леонова
Отец ребёнка: Леон Самсонов
Рождение ребёнка
20.10.1887
Сын: Самсонов Александр Леонович
Отец ребёнка: Леон Самсонов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Варвара Леонтиева
Отец ребёнка: Леон Самсонов
Рождение ребёнка
23.02.1892
Отец ребёнка: Леон Самсонов
Рождение ребёнка
15.06.1894
Дочь: Агрипина Леонова
Отец ребёнка: Леон Самсонов
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Павлючкова Агрипина Леонова
Отец ребёнка: Леон Самсонов
Рождение ребёнка
22.09.1896
Сын: Самсонов (самсоненков) Пётр Леонов
Отец ребёнка: Леон Самсонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леон Самсонов
Смерть
Неизвестно