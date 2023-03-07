(Самсонова) Варвара Леонтиева
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Леон Самсонов
Бракосочетание
25.01.1909
Муж: Михаил Арсениев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1909
Сын: Федор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Арсениев
Рождение ребёнка
21.05.1911
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Арсениев
Рождение ребёнка
23.08.1912
Сын: Пётр Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Арсениев
Рождение ребёнка
11.12.1913
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Арсениев
Смерть
Неизвестно