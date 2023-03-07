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(Самсонова) Варвара Леонтиева

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Леон Самсонов

Мать: Самсонова Матрона Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1909

Муж: Михаил Арсениев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1909

Сын: Федор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Арсениев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1911

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Арсениев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1912

Сын: Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Арсениев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.12.1913

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Арсениев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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