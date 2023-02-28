Павлючкова (Самсонова) Агрипина Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлючкова (Самсонова) Агрипина Леонова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Леон Самсонов

Мать: Самсонова Матрона Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.05.1915

Муж: Павлючков Николай Иванович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1916

Сын: Павлючков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Павлючков Николай Иванович

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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