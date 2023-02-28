Павлючкова (Самсонова) Агрипина Леонова
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Леон Самсонов
Бракосочетание
15.05.1915
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1916
Сын: Павлючков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Павлючков Николай Иванович
Смерть
Неизвестно