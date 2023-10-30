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Павлючков Николай Иванович

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.07.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.05.1915

Жена: Павлючкова Агрипина Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1916

Сын: Павлючков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Павлючкова Агрипина Леонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1916
6-й Сибирский стрелковый полк стрелок
Смерть
Неизвестно
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