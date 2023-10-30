Павлючков Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения27.07.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1915
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1916
Сын: Павлючков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Павлючкова Агрипина Леонова
Военная служба
1916
6-й Сибирский стрелковый полк стрелок
Смерть
Неизвестно