Самсонов Александр Леонович
Место рождения
Дата рождения20.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1887
Отец: Леон Самсонов
Бракосочетание
06.02.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.03.1912
Дочь: Александра Александрова
Мать ребёнка: Самсонова Матрона (Тихонова)
Рождение ребёнка
15.12.1913
Дочь: Ульяния Александрова
Мать ребёнка: Самсонова Матрона (Тихонова)
Военная служба
1914
рядовой 120-й Серпуховский полк
Рождение ребёнка
28.02.1916
Сын: Самсонов Василий Александрович
Мать ребёнка: Самсонова Матрона (Тихонова)
Рождение ребёнка
1927
Сын: Самсонов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Самсонова Матрона (Тихонова)
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Сенино
Смерть
Неизвестно