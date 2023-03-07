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Самсонов Александр Леонович

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1887

Отец: Леон Самсонов

Мать: Самсонова Матрона Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1911

Жена: Самсонова Матрона (Тихонова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.03.1912

Дочь: Александра Александрова

Мать ребёнка: Самсонова Матрона (Тихонова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1913

Дочь: Ульяния Александрова

Мать ребёнка: Самсонова Матрона (Тихонова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1914
рядовой 120-й Серпуховский полк
Рождение ребёнка
28.02.1916

Сын: Самсонов Василий Александрович

Мать ребёнка: Самсонова Матрона (Тихонова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Самсонов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Самсонова Матрона (Тихонова)

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Сенино
Смерть
Неизвестно
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