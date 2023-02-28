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Носов Гавриил Анисимов

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Анисим Васильев

Мать: Мария Максимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.05.1883

Жена: Носова Феодосия Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1891

Дочь: Екатерина Гаврилова

Мать ребёнка: Носова Феодосия Косьмина

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1891
отпускной рядовой
Рождение ребёнка
09.02.1894

Сын: Носов Дмитрий Гаврилов

Мать ребёнка: Носова Феодосия Косьмина

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1896

Сын: Носов Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Носова Феодосия Косьмина

д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Носов Григорий Гаврилов

Мать ребёнка: Носова Феодосия Косьмина

Рождение ребёнка
29.10.1899

Сын: Косьма Гаврилов

Мать ребёнка: Носова Феодосия Косьмина

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1899

Сын: Демьян Гаврилов

Мать ребёнка: Носова Феодосия Косьмина

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1902

Сын: Носов Никита Гаврилов

Мать ребёнка: Носова Феодосия Косьмина

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.11.1905

Сын: Александр Гаврилов

Мать ребёнка: Носова Феодосия Косьмина

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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