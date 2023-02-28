Носов Гавриил Анисимов
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Анисим Васильев
Мать: Мария Максимова
Бракосочетание
15.05.1883
Жена: Носова Феодосия Косьмина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1891
Дочь: Екатерина Гаврилова
Мать ребёнка: Носова Феодосия Косьмина
Военная служба
1891
отпускной рядовой
Рождение ребёнка
09.02.1894
Мать ребёнка: Носова Феодосия Косьмина
Рождение ребёнка
11.10.1896
Сын: Носов Иван Гаврилов
Мать ребёнка: Носова Феодосия Косьмина
д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1898
Мать ребёнка: Носова Феодосия Косьмина
Рождение ребёнка
29.10.1899
Сын: Косьма Гаврилов
Мать ребёнка: Носова Феодосия Косьмина
Рождение ребёнка
29.10.1899
Сын: Демьян Гаврилов
Мать ребёнка: Носова Феодосия Косьмина
Рождение ребёнка
12.10.1902
Мать ребёнка: Носова Феодосия Косьмина
Рождение ребёнка
20.11.1905
Сын: Александр Гаврилов
Мать ребёнка: Носова Феодосия Косьмина
Смерть
Неизвестно