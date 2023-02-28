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Николай Анисимов

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.12.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1873

Отец: Анисим Васильев

Мать: Мария Максимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.05.1893

Жена: Вера Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1895

Дочь: Евфросиния Николаева

Мать ребёнка: Мария Максимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1897

Сын: Пётр ст.

Мать ребёнка: Вера Захарова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1898

Сын: Пётр Николаев

Мать ребёнка: Вера Захарова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1899

Дочь: София Николаева

Мать ребёнка: Вера Захарова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Логгин Николаев

Мать ребёнка: Вера Захарова

Рождение ребёнка
22.02.1903

Сын: Александр Николаев

Мать ребёнка: Вера Захарова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.04.1905

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: Вера Захарова

д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1907

Дочь: Дария Николаева

Мать ребёнка: Вера Захарова

д.Старое Дворище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Максимова

Смерть
Неизвестно
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