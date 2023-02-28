Николай Анисимов
Место рождения
Дата рождения04.12.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
04.12.1873
Отец: Анисим Васильев
Мать: Мария Максимова
Бракосочетание
09.05.1893
Жена: Вера Захарова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1895
Дочь: Евфросиния Николаева
Мать ребёнка: Мария Максимова
Рождение ребёнка
28.06.1897
Сын: Пётр ст.
Мать ребёнка: Вера Захарова
Рождение ребёнка
20.08.1898
Сын: Пётр Николаев
Мать ребёнка: Вера Захарова
Рождение ребёнка
08.09.1899
Дочь: София Николаева
Мать ребёнка: Вера Захарова
Рождение ребёнка
1900
Сын: Логгин Николаев
Мать ребёнка: Вера Захарова
Рождение ребёнка
22.02.1903
Сын: Александр Николаев
Мать ребёнка: Вера Захарова
Рождение ребёнка
08.04.1905
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Вера Захарова
д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1907
Дочь: Дария Николаева
Мать ребёнка: Вера Захарова
д.Старое Дворище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Максимова
Смерть
Неизвестно