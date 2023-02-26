Вера Захарова
Место рожденияд.Орлово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1893
Муж: Николай Анисимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1897
Сын: Пётр ст.
Отец ребёнка: Николай Анисимов
Рождение ребёнка
20.08.1898
Сын: Пётр Николаев
Отец ребёнка: Николай Анисимов
Рождение ребёнка
08.09.1899
Дочь: София Николаева
Отец ребёнка: Николай Анисимов
Рождение ребёнка
1900
Сын: Логгин Николаев
Отец ребёнка: Николай Анисимов
Рождение ребёнка
22.02.1903
Сын: Александр Николаев
Отец ребёнка: Николай Анисимов
Рождение ребёнка
08.04.1905
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Николай Анисимов
Рождение ребёнка
06.03.1907
Дочь: Дария Николаева
Отец ребёнка: Николай Анисимов
Смерть
Неизвестно