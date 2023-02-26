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Вера Захарова

Место рождения

д.Орлово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1893

Муж: Николай Анисимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1897

Сын: Пётр ст.

Отец ребёнка: Николай Анисимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1898

Сын: Пётр Николаев

Отец ребёнка: Николай Анисимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1899

Дочь: София Николаева

Отец ребёнка: Николай Анисимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Логгин Николаев

Отец ребёнка: Николай Анисимов

Рождение ребёнка
22.02.1903

Сын: Александр Николаев

Отец ребёнка: Николай Анисимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.04.1905

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Николай Анисимов

Рождение ребёнка
06.03.1907

Дочь: Дария Николаева

Отец ребёнка: Николай Анисимов

Смерть
Неизвестно

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