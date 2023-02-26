Мария Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1895
Дочь: Евфросиния Николаева
Отец ребёнка: Николай Анисимов
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Анисимов
Смерть
Неизвестно