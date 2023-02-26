Мария Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1895

Дочь: Евфросиния Николаева

Отец ребёнка: Николай Анисимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Анисимов

Смерть
Неизвестно
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