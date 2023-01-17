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Максим Устинов

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

13.08.1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1796

Отец: Устин Семёнов

Мать: Акилина Парфенова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1824

Сын: Демид Максимов

Мать ребёнка: Феодосия (Акимова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Параскева (Максимова)

Мать ребёнка: Феодосия (Акимова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Фёдор Максимов

Мать ребёнка: Феодосия (Акимова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Максимова

Мать ребёнка: Феодосия (Акимова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.01.1832

Жена: Фёкла (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.06.1837

Дочь: Агрипина Максимова

Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1840

Дочь: Евфросиния Максимова

Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1843

Дочь: Анастасия Максимова

Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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