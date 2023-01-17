Максим Устинов
Место рождения
Дата рождения13.08.1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1796
Отец: Устин Семёнов
Мать: Акилина Парфенова
Рождение ребёнка
16.08.1824
Сын: Демид Максимов
Мать ребёнка: Феодосия (Акимова)
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Параскева (Максимова)
Мать ребёнка: Феодосия (Акимова)
Рождение ребёнка
1826
Сын: Фёдор Максимов
Мать ребёнка: Феодосия (Акимова)
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Максимова
Мать ребёнка: Феодосия (Акимова)
Бракосочетание
07.01.1832
Жена: Фёкла (Иванова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.06.1837
Дочь: Агрипина Максимова
Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)
Рождение ребёнка
25.06.1840
Дочь: Евфросиния Максимова
Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)
Рождение ребёнка
29.10.1843
Дочь: Анастасия Максимова
Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)
Смерть
Неизвестно