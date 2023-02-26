Фёкла (Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1832
Муж: Максим Устинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.06.1837
Дочь: Агрипина Максимова
Отец ребёнка: Максим Устинов
Рождение ребёнка
25.06.1840
Дочь: Евфросиния Максимова
Отец ребёнка: Максим Устинов
Рождение ребёнка
29.10.1843
Дочь: Анастасия Максимова
Отец ребёнка: Максим Устинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно