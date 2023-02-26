Фёкла (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла (Иванова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1832

Муж: Максим Устинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.06.1837

Дочь: Агрипина Максимова

Отец ребёнка: Максим Устинов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1840

Дочь: Евфросиния Максимова

Отец ребёнка: Максим Устинов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1843

Дочь: Анастасия Максимова

Отец ребёнка: Максим Устинов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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