Параскева (Максимова)
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти04.07.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Максим Устинов
Мать: Феодосия (Акимова)
Бракосочетание
24.01.1843
Муж: Пётр Захаров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1844
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Пётр Захаров
Рождение ребёнка
27.10.1847
Сын: Стефан Петров
Отец ребёнка: Пётр Захаров
Рождение ребёнка
27.05.1849
Дочь: Феодосия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Захаров
Рождение ребёнка
13.01.1852
Сын: Максим Петров
Отец ребёнка: Пётр Захаров
Рождение ребёнка
04.04.1853
Сын: Георгий Петров
Отец ребёнка: Пётр Захаров
Рождение ребёнка
25.05.1855
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Захаров
Рождение ребёнка
22.06.1856
Дочь: Ефросиния Петрова
Отец ребёнка: Пётр Захаров
Рождение ребёнка
1857
Сын: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров
Отец ребёнка: Пётр Захаров
Рождение ребёнка
26.03.1859
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Пётр Захаров
Смерть
04.07.1887
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд