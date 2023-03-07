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Параскева (Максимова)

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1824

Дата смерти

04.07.1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Максим Устинов

Мать: Феодосия (Акимова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1843

Муж: Пётр Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1844

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Пётр Захаров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1847

Сын: Стефан Петров

Отец ребёнка: Пётр Захаров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1849

Дочь: Феодосия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Захаров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1852

Сын: Максим Петров

Отец ребёнка: Пётр Захаров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1853

Сын: Георгий Петров

Отец ребёнка: Пётр Захаров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1855

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Захаров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1856

Дочь: Ефросиния Петрова

Отец ребёнка: Пётр Захаров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пётр Захаров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1859

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Пётр Захаров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.07.1887
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
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