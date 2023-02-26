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Пелагея Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

08.09.1913

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1869

Сын: Терешков Семён Яковлев

Отец ребёнка: Терешков Яков Семёнов

Рождение ребёнка
05.06.1872

Сын: Гладышев Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Терешков Яков Семёнов

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1875

Сын: Терешков Гавриил Яковлев

Отец ребёнка: Терешков Яков Семёнов

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1876

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Терешков Яков Семёнов

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1879

Сын: Терешков Иродион Яковлев

Отец ребёнка: Терешков Яков Семёнов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1880

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Терешков Яков Семёнов

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1882

Дочь: Матрона Яковлева

Отец ребёнка: Терешков Яков Семёнов

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1885

Дочь: Устиния Яковлева

Отец ребёнка: Терешков Яков Семёнов

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.09.1913
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
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