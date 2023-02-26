Пелагея Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти08.09.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Терешков Яков Семёнов
Рождение ребёнка
05.06.1872
Отец ребёнка: Терешков Яков Семёнов
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1875
Отец ребёнка: Терешков Яков Семёнов
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1876
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Терешков Яков Семёнов
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1879
Отец ребёнка: Терешков Яков Семёнов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1880
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Терешков Яков Семёнов
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1882
Дочь: Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Терешков Яков Семёнов
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1885
Дочь: Устиния Яковлева
Отец ребёнка: Терешков Яков Семёнов
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.09.1913
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.