Пётр Захаров
Место рождения
Дата рождения24.08.1824
Дата смерти09.08.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1824
Отец: Захарий Иванов
Мать: Марфа (Тихонова)
Бракосочетание
24.01.1843
Жена: Параскева (Максимова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1844
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Параскева (Максимова)
Рождение ребёнка
27.10.1847
Сын: Стефан Петров
Мать ребёнка: Параскева (Максимова)
Рождение ребёнка
27.05.1849
Дочь: Феодосия Петрова
Мать ребёнка: Параскева (Максимова)
Рождение ребёнка
13.01.1852
Сын: Максим Петров
Мать ребёнка: Параскева (Максимова)
Рождение ребёнка
04.04.1853
Сын: Георгий Петров
Мать ребёнка: Параскева (Максимова)
Рождение ребёнка
25.05.1855
Дочь: Акилина Петрова
Мать ребёнка: Параскева (Максимова)
Рождение ребёнка
22.06.1856
Дочь: Ефросиния Петрова
Мать ребёнка: Параскева (Максимова)
Рождение ребёнка
1857
Сын: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров
Мать ребёнка: Параскева (Максимова)
Рождение ребёнка
26.03.1859
Дочь: Матрона Петрова
Мать ребёнка: Параскева (Максимова)
Смерть
09.08.1871
Причина смерти: скоропостижно