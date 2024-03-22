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Пётр Захаров

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.08.1824

Дата смерти

09.08.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1824

Отец: Захарий Иванов

Мать: Марфа (Тихонова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1843

Жена: Параскева (Максимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1844

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Параскева (Максимова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1847

Сын: Стефан Петров

Мать ребёнка: Параскева (Максимова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1849

Дочь: Феодосия Петрова

Мать ребёнка: Параскева (Максимова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1852

Сын: Максим Петров

Мать ребёнка: Параскева (Максимова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1853

Сын: Георгий Петров

Мать ребёнка: Параскева (Максимова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1855

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: Параскева (Максимова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1856

Дочь: Ефросиния Петрова

Мать ребёнка: Параскева (Максимова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров

Мать ребёнка: Параскева (Максимова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1859

Дочь: Матрона Петрова

Мать ребёнка: Параскева (Максимова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.08.1871
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: скоропостижно
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