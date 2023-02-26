Марфа (Тихонова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти08.01.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1816
Дочь: Екатерина Захарова
Отец ребёнка: Захарий Иванов
Рождение ребёнка
20.08.1819
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Захарий Иванов
Рождение ребёнка
24.08.1824
Сын: Пётр Захаров
Отец ребёнка: Захарий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захарий Иванов
Смерть
08.01.1835