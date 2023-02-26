Марфа (Тихонова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа (Тихонова)

Марфа (Тихонова)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

08.01.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1816

Дочь: Екатерина Захарова

Отец ребёнка: Захарий Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1819

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Захарий Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1824

Сын: Пётр Захаров

Отец ребёнка: Захарий Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарий Иванов

Смерть
08.01.1835
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close