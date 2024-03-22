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Захарий Иванов

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.09.1797

Дата смерти

05.07.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1797

Отец: Иван Терентиев

Мать: Анна Герасимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1816

Дочь: Екатерина Захарова

Мать ребёнка: Марфа (Тихонова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1819

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Марфа (Тихонова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1824

Сын: Пётр Захаров

Мать ребёнка: Марфа (Тихонова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Михаил Захаров

Мать ребёнка: Мария (Марфа) Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1833

Дочь: Евдокия Захарова

Мать ребёнка: Мария (Марфа) Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.05.1835

Жена: Мария (Марфа) Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1836

Дочь: Ульяния Захарова

Мать ребёнка: Мария (Марфа) Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1869

Дочь: Агрипина Захарова

Мать ребёнка: Мария (Марфа) Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Моисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа (Тихонова)

Смерть
05.07.1880
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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