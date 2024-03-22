Захарий Иванов
Место рождения
Дата рождения05.09.1797
Дата смерти05.07.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1797
Отец: Иван Терентиев
Мать: Анна Герасимова
Рождение ребёнка
До 1816
Дочь: Екатерина Захарова
Мать ребёнка: Марфа (Тихонова)
Рождение ребёнка
20.08.1819
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Марфа (Тихонова)
Рождение ребёнка
24.08.1824
Сын: Пётр Захаров
Мать ребёнка: Марфа (Тихонова)
Рождение ребёнка
1829
Сын: Михаил Захаров
Мать ребёнка: Мария (Марфа) Иванова
Рождение ребёнка
23.02.1833
Дочь: Евдокия Захарова
Мать ребёнка: Мария (Марфа) Иванова
Бракосочетание
05.05.1835
Жена: Мария (Марфа) Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1836
Дочь: Ульяния Захарова
Мать ребёнка: Мария (Марфа) Иванова
Рождение ребёнка
До 1869
Дочь: Агрипина Захарова
Мать ребёнка: Мария (Марфа) Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа (Тихонова)
Смерть
05.07.1880