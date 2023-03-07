Екатерина Захарова
Место рождения
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: Захарий Иванов
Мать: Марфа (Тихонова)
Бракосочетание
23.10.1832
Муж: Ануфрий Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1854
Дочь: Васса Ануфриева
Отец ребёнка: Ануфрий Алексеев
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно