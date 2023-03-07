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Екатерина Захарова

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: Захарий Иванов

Мать: Марфа (Тихонова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.10.1832

Муж: Ануфрий Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1854

Дочь: Васса Ануфриева

Отец ребёнка: Ануфрий Алексеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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