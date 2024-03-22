Ульяния Захарова
Место рождения
Дата рождения16.12.1836
Дата смерти27.06.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1836
Отец: Захарий Иванов
Мать: Мария (Марфа) Иванова
Бракосочетание
04.11.1856
Муж: Михаил Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1861
Сын: Прокопий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1864
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
30.05.1875
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ольга Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
13.07.1880
Дочь: Якимцева Макрина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Михайлов
Смерть
27.06.1898
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.