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Ульяния Захарова

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.12.1836

Дата смерти

27.06.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1836

Отец: Захарий Иванов

Мать: Мария (Марфа) Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1856

Муж: Михаил Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1861

Сын: Прокопий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1864

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

Рождение ребёнка
30.05.1875

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ольга Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

Рождение ребёнка
13.07.1880

Дочь: Якимцева Макрина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Михайлов

Смерть
27.06.1898
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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