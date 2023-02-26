Мария (Марфа) Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Михаил Захаров
Отец ребёнка: Захарий Иванов
Рождение ребёнка
23.02.1833
Дочь: Евдокия Захарова
Отец ребёнка: Захарий Иванов
Бракосочетание
05.05.1835
Муж: Захарий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1836
Дочь: Ульяния Захарова
Отец ребёнка: Захарий Иванов
Рождение ребёнка
До 1869
Дочь: Агрипина Захарова
Отец ребёнка: Захарий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Семёнов
Смерть
Неизвестно