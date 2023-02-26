Мария (Марфа) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария (Марфа) Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1829

Сын: Михаил Захаров

Отец ребёнка: Захарий Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1833

Дочь: Евдокия Захарова

Отец ребёнка: Захарий Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.05.1835

Муж: Захарий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1836

Дочь: Ульяния Захарова

Отец ребёнка: Захарий Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1869

Дочь: Агрипина Захарова

Отец ребёнка: Захарий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Семёнов

Смерть
Неизвестно
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